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Jordan Delta (GS) 大童运动童鞋 - 白色/黑/亚紫粉

Jordan Delta (GS)

大童运动童鞋

¥699

售罄：

此配色当前无货

Jordan Delta (GS) 大童运动童鞋匠心设计，塑就从内到外的舒适穿着体验。结合优质设计和匠心材料，搭配足底柔软泡绵。此出色休闲鞋款匠心打造 Jordan 品牌独有的出众外观和质感。


  • 显示颜色： 白色/黑/亚紫粉
  • 款式： CV5159-106

Jordan Delta (GS)

¥699

轻盈舒适，时尚易搭

Jordan Delta (GS) 大童运动童鞋匠心设计，塑就从内到外的舒适穿着体验。结合优质设计和匠心材料，搭配足底柔软泡绵。此出色休闲鞋款匠心打造 Jordan 品牌独有的出众外观和质感。

出众回弹，弹性十足

Nike React 泡绵柔软轻盈，出众回弹。泡绵经久耐穿，触地感出众。模压凹槽可提供灵活性。

功能出众，轻盈舒适

鞋面采用网眼布、菱形网格织物和织带材料。与皮革覆面形成对比。带来轻盈舒适的时尚穿着体验。

精致设计

匠心材料搭配独特标志和细节，彰显与众不同。

其他细节

  • 织带提拉设计，方便穿鞋时使用
  • 加垫鞋口，为跟腱部位提供出色舒适度和支撑力
  • 鞋底采用模压凹槽设计，赋予运动鞋出众灵活性

产品细节

  • 后跟饰有抽象 Wings 标志
  • 轻盈透气鞋舌
  • 显示颜色： 白色/黑/亚紫粉
  • 款式： CV5159-106

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