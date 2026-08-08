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Jordan Delta (GS)
大童运动童鞋
¥699
售罄：
此配色当前无货
Jordan Delta (GS) 大童运动童鞋匠心设计，塑就从内到外的舒适穿着体验。结合优质设计和匠心材料，搭配足底柔软泡绵。此出色休闲鞋款匠心打造 Jordan 品牌独有的出众外观和质感。
- 显示颜色： 白色/黑/亚紫粉
- 款式： CV5159-106
Jordan Delta (GS)
¥699
轻盈舒适，时尚易搭
Jordan Delta (GS) 大童运动童鞋匠心设计，塑就从内到外的舒适穿着体验。结合优质设计和匠心材料，搭配足底柔软泡绵。此出色休闲鞋款匠心打造 Jordan 品牌独有的出众外观和质感。
出众回弹，弹性十足
Nike React 泡绵柔软轻盈，出众回弹。泡绵经久耐穿，触地感出众。模压凹槽可提供灵活性。
功能出众，轻盈舒适
鞋面采用网眼布、菱形网格织物和织带材料。与皮革覆面形成对比。带来轻盈舒适的时尚穿着体验。
精致设计
匠心材料搭配独特标志和细节，彰显与众不同。
其他细节
- 织带提拉设计，方便穿鞋时使用
- 加垫鞋口，为跟腱部位提供出色舒适度和支撑力
- 鞋底采用模压凹槽设计，赋予运动鞋出众灵活性
产品细节
- 后跟饰有抽象 Wings 标志
- 轻盈透气鞋舌
- 显示颜色： 白色/黑/亚紫粉
- 款式： CV5159-106
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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