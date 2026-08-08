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Jordan Delta 2 女子运动鞋 - 白色/金属银/芝麻棕/闪电深红

Jordan Delta 2

女子运动鞋

¥999

售罄：

此配色当前无货

Jordan Delta 2 女子运动鞋具备你所需的多种特征：耐穿性、舒适性和 Jordan 鞋款主打风格，呈现新颖无畏魅力。延续 Delta 一贯的设计理念，采用焕新设计线条，并更新部分元素。第二代鞋款同样混搭多种兼具出色支撑力和太空时代风格的材料，对比鲜明，结合多种纹理并大量运用缝线设计，塑就经典而又新颖的外观。


  • 显示颜色： 白色/金属银/芝麻棕/闪电深红
  • 款式： CW0913-100

Jordan Delta 2

¥999

流畅迈步

Jordan Delta 2 女子运动鞋具备你所需的多种特征：耐穿性、舒适性和 Jordan 鞋款主打风格，呈现新颖无畏魅力。延续 Delta 一贯的设计理念，采用焕新设计线条，并更新部分元素。第二代鞋款同样混搭多种兼具出色支撑力和太空时代风格的材料，对比鲜明，结合多种纹理并大量运用缝线设计，塑就经典而又新颖的外观。

混搭多种材料

多层混搭材料鞋面，打造具有手工质感的科技感外观。

流畅感受，柔软回弹

React 泡绵富有弹性且柔软非凡，营造从后跟到鞋头的流畅迈步体验。

特定区域抓地表现

外底橡胶贴片，在双脚接触地面时铸就非凡抓地力。

其他细节

  • 后跟外侧采用模压橡胶挡泥片，塑就侧向运动稳定性
  • 柔软灵活的鞋舌设计，缔造舒适贴合感

产品细节

  • 梭织鞋舌标签，搭配微型图案
  • 后跟提拉环设计
  • 显示颜色： 白色/金属银/芝麻棕/闪电深红
  • 款式： CW0913-100

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