第 1 张图片，共 12 张图片
Jordan Delta 2
男子运动鞋
¥999
售罄：
此配色当前无货
Jordan Delta 2 男子运动鞋具备你所需的多种特征：耐穿性、舒适性和 Jordan 鞋款主打风格，呈现新颖无畏魅力。延续 Delta 一贯的设计理念，采用醒目设计线条，并融入新颖元素。混搭多种兼具出色支撑力和太空时代风格的材料，对比鲜明，结合多种不同纹理并大量运用缝线设计，塑就经典而又新奇的外观。
- 显示颜色： 雾灰/帆白/大学灰/黑
- 款式： CV8121-005
Jordan Delta 2
¥999
流畅迈步
Jordan Delta 2 男子运动鞋具备你所需的多种特征：耐穿性、舒适性和 Jordan 鞋款主打风格，呈现新颖无畏魅力。延续 Delta 一贯的设计理念，采用醒目设计线条，并融入新颖元素。混搭多种兼具出色支撑力和太空时代风格的材料，对比鲜明，结合多种不同纹理并大量运用缝线设计，塑就经典而又新奇的外观。
混搭多种材料
分层混搭材料鞋面，打造具有手工质感的出众外观。
流畅感受，柔软回弹
React 泡绵富有弹性且柔软非凡，营造从后跟到鞋头的流畅迈步体验。
特定区域抓地表现
外底橡胶贴片，在双脚接触地面时铸就非凡抓地力。
其他细节
- 中足外侧采用模压橡胶挡泥片，塑就侧向运动稳定性
- 柔软灵活的鞋舌设计，缔造舒适贴合感
产品细节
- 梭织鞋舌标签，搭配精致图案
- 后跟提拉环设计
- 显示颜色： 雾灰/帆白/大学灰/黑
- 款式： CV8121-005
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。