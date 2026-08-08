Jordan Delta 2

¥999

流畅迈步

Jordan Delta 2 男子运动鞋具备你所需的多种特征：耐穿性、舒适性和 Jordan 鞋款主打风格，呈现新颖无畏魅力。延续 Delta 一贯的设计理念，采用醒目设计线条，并融入新颖元素。混搭多种兼具出色支撑力和太空时代风格的材料，对比鲜明，结合多种不同纹理并大量运用缝线设计，塑就经典而又新奇的外观。

混搭多种材料 分层混搭材料鞋面，打造具有手工质感的出众外观。 流畅感受，柔软回弹 React 泡绵富有弹性且柔软非凡，营造从后跟到鞋头的流畅迈步体验。 特定区域抓地表现 外底橡胶贴片，在双脚接触地面时铸就非凡抓地力。

其他细节 中足外侧采用模压橡胶挡泥片，塑就侧向运动稳定性

柔软灵活的鞋舌设计，缔造舒适贴合感