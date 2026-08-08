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Jordan Delta 2 SE
男子运动鞋
¥999
售罄：
此配色当前无货
Jordan Delta 2 SE 男子运动鞋具备你所需的多种特征：耐穿性、舒适性和 Jordan 鞋款主打风格，呈现十足魅力。延续 Delta 一贯的设计理念，采用匠心设计线条，并融入新颖元素。混搭不同兼具出色支撑力和太空时代风格的材料，对比鲜明，结合多种不同纹理并大量运用缝线设计，塑就经典而又时尚的外观。
- 显示颜色： 帆白/椒红/信号蓝/黑
- 款式： DJ9843-106
Jordan Delta 2 SE
¥999
流畅迈步
Jordan Delta 2 SE 男子运动鞋具备你所需的多种特征：耐穿性、舒适性和 Jordan 鞋款主打风格，呈现十足魅力。延续 Delta 一贯的设计理念，采用匠心设计线条，并融入新颖元素。混搭不同兼具出色支撑力和太空时代风格的材料，对比鲜明，结合多种不同纹理并大量运用缝线设计，塑就经典而又时尚的外观。
其他细节
- 织物与合成材质组合鞋面，打造具有手工质感的科技感外观
- Nike React 技术采用轻盈耐穿泡绵打造，铸就出众回弹的顺畅迈步体验
- 外底橡胶贴片，在双脚接触地面时铸就非凡抓地力
- 中足外侧采用模压橡胶挡泥片，塑就侧向运动稳定性
- 柔软灵活的鞋舌设计，缔造舒适贴合感
产品细节
- 梭织鞋舌标签，搭配精致图案
- 后跟提拉环设计
- 显示颜色： 帆白/椒红/信号蓝/黑
- 款式： DJ9843-106
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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