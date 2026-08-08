Jordan Delta 2 SE 男子运动鞋具备你所需的多种特征：耐穿性、舒适性和 Jordan 鞋款主打风格，呈现十足魅力。延续 Delta 一贯的设计理念，采用匠心设计线条，并融入新颖元素。混搭不同兼具出色支撑力和太空时代风格的材料，对比鲜明，结合多种不同纹理并大量运用缝线设计，塑就经典而又时尚的外观。

显示颜色： 帆白/椒红/信号蓝/黑

款式： DJ9843-106