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Jordan Delta 2 SE 男子运动鞋 - 帆白/椒红/信号蓝/黑

Jordan Delta 2 SE

男子运动鞋

¥999
帆白/椒红/信号蓝/黑
浮石灰/赛车蓝/椒红/白金色

售罄：

此配色当前无货

Jordan Delta 2 SE 男子运动鞋具备你所需的多种特征：耐穿性、舒适性和 Jordan 鞋款主打风格，呈现十足魅力。延续 Delta 一贯的设计理念，采用匠心设计线条，并融入新颖元素。混搭不同兼具出色支撑力和太空时代风格的材料，对比鲜明，结合多种不同纹理并大量运用缝线设计，塑就经典而又时尚的外观。


  • 显示颜色： 帆白/椒红/信号蓝/黑
  • 款式： DJ9843-106

Jordan Delta 2 SE

¥999

流畅迈步

Jordan Delta 2 SE 男子运动鞋具备你所需的多种特征：耐穿性、舒适性和 Jordan 鞋款主打风格，呈现十足魅力。延续 Delta 一贯的设计理念，采用匠心设计线条，并融入新颖元素。混搭不同兼具出色支撑力和太空时代风格的材料，对比鲜明，结合多种不同纹理并大量运用缝线设计，塑就经典而又时尚的外观。

其他细节

  • 织物与合成材质组合鞋面，打造具有手工质感的科技感外观
  • Nike React 技术采用轻盈耐穿泡绵打造，铸就出众回弹的顺畅迈步体验
  • 外底橡胶贴片，在双脚接触地面时铸就非凡抓地力
  • 中足外侧采用模压橡胶挡泥片，塑就侧向运动稳定性
  • 柔软灵活的鞋舌设计，缔造舒适贴合感

产品细节

  • 梭织鞋舌标签，搭配精致图案
  • 后跟提拉环设计
  • 显示颜色： 帆白/椒红/信号蓝/黑
  • 款式： DJ9843-106

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