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      Jordan Delta BG

      大童运动童鞋

      ¥699

      Jordan Delta BG 大童运动童鞋采用匠心设计，塑就出众舒适感，演绎即兴生活的艺术。该款运动童鞋采用优质材料制作，搭配柔软泡绵鞋垫，缔造醒目造型和质感。

      • 显示颜色： 燕麦色/山峰白/大学金/小径红
      • 款式： DB5922-161

      尺寸与尺码

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