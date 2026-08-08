Jordan Delta BG

¥699

轻盈舒适，时尚易搭

Jordan Delta BG 大童运动童鞋采用匠心设计，塑就出众舒适感，演绎即兴生活的艺术。该款运动童鞋采用优质材料制作，搭配柔软泡绵鞋垫，缔造醒目造型和质感。

功能出众，轻盈舒适

网眼布、菱形网格织物和织带材料与翻毛皮覆面形成强烈对比，打造出融合前沿技术与自然元素的功能性设计。成就一款质感轻盈、时尚不凡且出众舒适的鞋款。

精致设计

优质材料、精致独特的标志以及对细节一丝不苟的关注，彰显了 Jordan 工艺的优良品质。

儿童专属缓震设计

一体式泡绵中底/外底集轻盈感、柔韧灵活性和缓震柔软脚感三重优势于一体，是儿童的理想之选。