 
第 1 张图片，共 1 张图片
Jordan Delta BG 大童运动童鞋 - 燕麦色/山峰白/大学金/小径红

Jordan Delta BG

大童运动童鞋

¥699

售罄：

此配色当前无货

Jordan Delta BG 大童运动童鞋采用匠心设计，塑就出众舒适感，演绎即兴生活的艺术。该款运动童鞋采用优质材料制作，搭配柔软泡绵鞋垫，缔造醒目造型和质感。


  • 显示颜色： 燕麦色/山峰白/大学金/小径红
  • 款式： DB5922-161

Jordan Delta BG

¥699

轻盈舒适，时尚易搭

Jordan Delta BG 大童运动童鞋采用匠心设计，塑就出众舒适感，演绎即兴生活的艺术。该款运动童鞋采用优质材料制作，搭配柔软泡绵鞋垫，缔造醒目造型和质感。

功能出众，轻盈舒适

网眼布、菱形网格织物和织带材料与翻毛皮覆面形成强烈对比，打造出融合前沿技术与自然元素的功能性设计。成就一款质感轻盈、时尚不凡且出众舒适的鞋款。

精致设计

优质材料、精致独特的标志以及对细节一丝不苟的关注，彰显了 Jordan 工艺的优良品质。

儿童专属缓震设计

一体式泡绵中底/外底集轻盈感、柔韧灵活性和缓震柔软脚感三重优势于一体，是儿童的理想之选。

其他细节

  • 织带提拉设计具有高差，方便穿鞋时使用
  • 加垫鞋口内置节点，为跟腱部位提供出色舒适度和支撑力
  • 前足采用模压凹槽设计，赋予运动鞋出众灵活性

产品细节

  • 显示颜色： 燕麦色/山峰白/大学金/小径红
  • 款式： DB5922-161

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。