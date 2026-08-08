第 1 张图片，共 1 张图片
Jordan Delta BG
大童运动童鞋
¥699
售罄：
此配色当前无货
Jordan Delta BG 大童运动童鞋采用匠心设计，塑就出众舒适感，演绎即兴生活的艺术。该款运动童鞋采用优质材料制作，搭配柔软泡绵鞋垫，缔造醒目造型和质感。
- 显示颜色： 燕麦色/山峰白/大学金/小径红
- 款式： DB5922-161
Jordan Delta BG
¥699
轻盈舒适，时尚易搭
Jordan Delta BG 大童运动童鞋采用匠心设计，塑就出众舒适感，演绎即兴生活的艺术。该款运动童鞋采用优质材料制作，搭配柔软泡绵鞋垫，缔造醒目造型和质感。
功能出众，轻盈舒适
网眼布、菱形网格织物和织带材料与翻毛皮覆面形成强烈对比，打造出融合前沿技术与自然元素的功能性设计。成就一款质感轻盈、时尚不凡且出众舒适的鞋款。
精致设计
优质材料、精致独特的标志以及对细节一丝不苟的关注，彰显了 Jordan 工艺的优良品质。
儿童专属缓震设计
一体式泡绵中底/外底集轻盈感、柔韧灵活性和缓震柔软脚感三重优势于一体，是儿童的理想之选。
其他细节
- 织带提拉设计具有高差，方便穿鞋时使用
- 加垫鞋口内置节点，为跟腱部位提供出色舒适度和支撑力
- 前足采用模压凹槽设计，赋予运动鞋出众灵活性
产品细节
- 显示颜色： 燕麦色/山峰白/大学金/小径红
- 款式： DB5922-161
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。