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Jordan Delta Breathe
女子运动鞋
¥1,099
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此配色当前无货
Jordan Delta Breathe 女子运动鞋从动漫文化汲取设计灵感，塑就新颖多色外观。运用多种材质，打造出众性能；搭配缓震中底，塑就回弹脚感。
- 显示颜色： 白色/白色/珊瑚橙/多色
- 款式： DM5445-191
Jordan Delta Breathe
¥1,099
光彩夺目，蓄势待发
Jordan Delta Breathe 女子运动鞋从动漫文化汲取设计灵感，塑就新颖多色外观。运用多种材质，打造出众性能；搭配缓震中底，塑就回弹脚感。
出众回弹，弹性十足
Nike React 泡绵柔软轻盈，在双足触地时铸就出众回弹性能。模压凹槽可提供灵活性。
精致设计
优质材料、独特标志和精致细节，彰显 Jordan 工艺的品质。
其他细节
- 织带提拉设计具有高差，方便穿鞋时使用
- 加垫鞋口内置节点，为跟腱部位提供出色舒适度和支撑力
- 前足采用模压凹槽设计，赋予运动鞋出众灵活性
- 外底橡胶贴片，铸就非凡抓地力
产品细节
- 显示颜色： 白色/白色/珊瑚橙/多色
- 款式： DM5445-191
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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