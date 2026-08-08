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Jordan Delta Breathe 女子运动鞋 - 白色/白色/珊瑚橙/多色

Jordan Delta Breathe

女子运动鞋

¥1,099

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Jordan Delta Breathe 女子运动鞋从动漫文化汲取设计灵感，塑就新颖多色外观。运用多种材质，打造出众性能；搭配缓震中底，塑就回弹脚感。


  • 显示颜色： 白色/白色/珊瑚橙/多色
  • 款式： DM5445-191

Jordan Delta Breathe

¥1,099

光彩夺目，蓄势待发

Jordan Delta Breathe 女子运动鞋从动漫文化汲取设计灵感，塑就新颖多色外观。运用多种材质，打造出众性能；搭配缓震中底，塑就回弹脚感。

出众回弹，弹性十足

Nike React 泡绵柔软轻盈，在双足触地时铸就出众回弹性能。模压凹槽可提供灵活性。

精致设计

优质材料、独特标志和精致细节，彰显 Jordan 工艺的品质。

其他细节

  • 织带提拉设计具有高差，方便穿鞋时使用
  • 加垫鞋口内置节点，为跟腱部位提供出色舒适度和支撑力
  • 前足采用模压凹槽设计，赋予运动鞋出众灵活性
  • 外底橡胶贴片，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 白色/白色/珊瑚橙/多色
  • 款式： DM5445-191

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