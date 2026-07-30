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Jordan DMSN 95
男子运动鞋
16% 折让
DMSN 95 为新生代焕新演绎经典 Jordan 版型。Jordan DMSN 95 男子运动鞋的灵感源自 AJ11，重现复古风格与经典质感，同时融入现代设计巧思——兼顾百搭与舒适，专为日常在路上的球鞋收藏家打造。
- 显示颜色： 黑/暗烟灰
- 款式： HV4928-001
Jordan DMSN 95
16% 折让
DMSN 95 为新生代焕新演绎经典 Jordan 版型。Jordan DMSN 95 男子运动鞋的灵感源自 AJ11，重现复古风格与经典质感，同时融入现代设计巧思——兼顾百搭与舒适，专为日常在路上的球鞋收藏家打造。
其他细节
- 皮革、织物与合成材质组合鞋面，塑就出众耐穿性与结构感
- 鞋底加入 Nike Air 缓震技术，塑就轻盈缓震体验
- Cushlon 3.0 泡棉，带来舒适的日常穿着感受
- 柔软舒适的鞋口搭配加垫鞋舌，打造轻松自在的日常穿着体验
- 外底融入橡胶，铸就非凡抓地力，塑就日常佳选
产品细节
- 低帮鞋口
- 显示颜色： 黑/暗烟灰
- 款式： HV4928-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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