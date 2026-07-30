 
第 1 张图片，共 9 张图片
Jordan DMSN 95 男子运动鞋 - 黑/暗烟灰

Jordan DMSN 95

男子运动鞋

16% 折让

DMSN 95 为新生代焕新演绎经典 Jordan 版型。Jordan DMSN 95 男子运动鞋的灵感源自 AJ11，重现复古风格与经典质感，同时融入现代设计巧思——兼顾百搭与舒适，专为日常在路上的球鞋收藏家打造。


  • 显示颜色： 黑/暗烟灰
  • 款式： HV4928-001

Jordan DMSN 95

16% 折让

DMSN 95 为新生代焕新演绎经典 Jordan 版型。Jordan DMSN 95 男子运动鞋的灵感源自 AJ11，重现复古风格与经典质感，同时融入现代设计巧思——兼顾百搭与舒适，专为日常在路上的球鞋收藏家打造。

其他细节

  • 皮革、织物与合成材质组合鞋面，塑就出众耐穿性与结构感
  • 鞋底加入 Nike Air 缓震技术，塑就轻盈缓震体验
  • Cushlon 3.0 泡棉，带来舒适的日常穿着感受
  • 柔软舒适的鞋口搭配加垫鞋舌，打造轻松自在的日常穿着体验
  • 外底融入橡胶，铸就非凡抓地力，塑就日常佳选

产品细节

  • 低帮鞋口
  • 显示颜色： 黑/暗烟灰
  • 款式： HV4928-001

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。