DMSN 95 为新生代焕新演绎经典 Jordan 版型。Jordan DMSN 95 男子运动鞋的灵感源自 AJ11，重现复古风格与经典质感，同时融入现代设计巧思——兼顾百搭与舒适，专为日常在路上的球鞋收藏家打造。

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