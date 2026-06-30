 
第 1 张图片，共 7 张图片
Jordan Dongdan 下站东单男子机能风马甲 - 丝绒棕/浅土褐/帆白/大学红

Jordan Dongdan

下站东单男子机能风马甲

¥999
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

穿上 Jordan Dongdan 下站东单男子机能风马甲，彰显纯正 Jordan 风范，致敬中国传奇街头篮球赛。这款机能风马甲为经典工装版型注入 Jumpman 态度。采用梭织面料，正面口袋提供储物空间，侧边可调式固定带，助你调节至理想贴合度。


  • 显示颜色： 丝绒棕/浅土褐/帆白/大学红
  • 款式： IQ7291-220

Jordan Dongdan

¥999

穿上 Jordan Dongdan 下站东单男子机能风马甲，彰显纯正 Jordan 风范，致敬中国传奇街头篮球赛。这款机能风马甲为经典工装版型注入 Jumpman 态度。采用梭织面料，正面口袋提供储物空间，侧边可调式固定带，助你调节至理想贴合度。

其他细节

  • 梭织面料，舒适耐穿
  • 正面口袋设计，方便储物

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。里料：100% 锦纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 丝绒棕/浅土褐/帆白/大学红
  • 款式： IQ7291-220

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。