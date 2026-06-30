穿上 Jordan Dongdan 下站东单男子机能风马甲，彰显纯正 Jordan 风范，致敬中国传奇街头篮球赛。这款机能风马甲为经典工装版型注入 Jumpman 态度。采用梭织面料，正面口袋提供储物空间，侧边可调式固定带，助你调节至理想贴合度。

穿上 Jordan Dongdan 下站东单男子机能风马甲，彰显纯正 Jordan 风范，致敬中国传奇街头篮球赛。这款机能风马甲为经典工装版型注入 Jumpman 态度。采用梭织面料，正面口袋提供储物空间，侧边可调式固定带，助你调节至理想贴合度。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。