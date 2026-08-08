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Jordan Down Fill 大童（男孩）夹克 - 黑

Jordan Down Fill

大童（男孩）夹克

¥1,099

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Jordan Down Fill 大童（男孩）夹克采用柔软的鸭绒填充物，帮助孩子保持温暖。风帽和衣身背面采用起绒里料，打造温暖舒适的人气单品。


  • 显示颜色：
  • 款式： DO3632-010

Jordan Down Fill

¥1,099

羽绒填充，保暖出众

Jordan Down Fill 大童（男孩）夹克采用柔软的鸭绒填充物，帮助孩子保持温暖。风帽和衣身背面采用起绒里料，打造温暖舒适的人气单品。

其他细节

  • 鸭绒填充，轻盈保暖
  • 起绒拼接里料，营造柔软舒适的穿着体验

产品细节

  • 面布/后片里布/帽里/前片里布/袖里：100% 聚酯纤维。填充物：80% 鸭绒。
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DO3632-010

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