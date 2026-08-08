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Jordan Down Fill
幼童马甲
¥599
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此配色当前无货
Jordan Down Fill 幼童马甲柔软非凡，保暖性能出众，帮助小宝贝在寒冷天气保持舒适。轻盈表层，结合保暖填充物和起绒里料，有效锁住热量。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DO3458-010
Jordan Down Fill
¥599
温暖体验，舒适包覆
Jordan Down Fill 幼童马甲柔软非凡，保暖性能出众，帮助小宝贝在寒冷天气保持舒适。轻盈表层，结合保暖填充物和起绒里料，有效锁住热量。
其他细节
鸭绒填充，轻盈保暖
产品细节
- 口袋设计
- 面布/里布：100% 聚酯纤维。填充物：80% 鸭绒
- 手洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： DO3458-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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