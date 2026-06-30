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Jordan
Draft 大童撞色夹克
¥599
这款 Jordan Draft 大童撞色夹克将复古风格与摩登风范巧妙融合。采用梭织锦纶面料，结合聚酯纤维网眼布里料，助你保持清爽。全长拉链开襟设计搭配休闲版型，穿着舒适；弹性袖口和下摆，有助稳固衣身。
- 显示颜色： 成熟蓝
- 款式： IZ7200-482
Jordan
¥599
这款 Jordan Draft 大童撞色夹克将复古风格与摩登风范巧妙融合。采用梭织锦纶面料，结合聚酯纤维网眼布里料，助你保持清爽。全长拉链开襟设计搭配休闲版型，穿着舒适；弹性袖口和下摆，有助稳固衣身。
产品细节
- 面布：100% 锦纶。网布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 成熟蓝
- 款式： IZ7200-482
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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