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Jordan Draft 大童撞色夹克 - 成熟蓝

Jordan

Draft 大童撞色夹克

¥599
成熟蓝
黑
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这款 Jordan Draft 大童撞色夹克将复古风格与摩登风范巧妙融合。采用梭织锦纶面料，结合聚酯纤维网眼布里料，助你保持清爽。全长拉链开襟设计搭配休闲版型，穿着舒适；弹性袖口和下摆，有助稳固衣身。


  • 显示颜色： 成熟蓝
  • 款式： IZ7200-482

Jordan

¥599

这款 Jordan Draft 大童撞色夹克将复古风格与摩登风范巧妙融合。采用梭织锦纶面料，结合聚酯纤维网眼布里料，助你保持清爽。全长拉链开襟设计搭配休闲版型，穿着舒适；弹性袖口和下摆，有助稳固衣身。

产品细节

  • 面布：100% 锦纶。网布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 成熟蓝
  • 款式： IZ7200-482

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