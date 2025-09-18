 
Jordan Dri-FIT 下站东单男子速干无袖上衣 - 黑

Jordan

Dri-FIT 下站东单男子速干无袖上衣

Jordan Dri-FIT 下站东单男子速干无袖上衣采用导湿速干技术，结合无袖设计，助你在鏖战时保持清爽，专注比赛，发挥出色表现。背面下摆图案巧妙致意位于北京的全球街头篮球传奇圣地之一。


  • 显示颜色：
  • 款式： HF6590-010

Jordan

其他细节

  • Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 经典版型结合无袖设计，实现自由无拘的运动体验

产品细节

  • 60% 棉/40% 聚酯纤维
  • 可机洗
