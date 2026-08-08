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Jordan Dri-FIT
大童（男孩）篮球短裤
¥269
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Jordan Dri-FIT 大童（男孩）篮球短裤采用透气轻盈的网眼布面料制成，彰显经典篮球风范。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DB7144-010
Jordan Dri-FIT
¥269
闪耀球场
Jordan Dri-FIT 大童（男孩）篮球短裤采用透气轻盈的网眼布面料制成，彰显经典篮球风范。
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 网眼布面料，带来出众包覆和凉爽感受
产品细节
- 网眼布口袋
- 腰部抽绳设计
- 梭织布/拼片：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： DB7144-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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