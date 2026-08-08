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Jordan Dri-FIT
大童（男孩）T恤
¥229
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此配色当前无货
Jordan Dri-FIT 大童（男孩）T恤舒适非凡，塑就日常理想穿搭之选。导湿速干针织面料，帮助身体保持干爽舒适，助你随时迎战。
- 显示颜色： 白色
- 款式： DO3627-100
Jordan Dri-FIT
¥229
彰显 JUMPMAN 风采
Jordan Dri-FIT 大童（男孩）T恤舒适非凡，塑就日常理想穿搭之选。导湿速干针织面料，帮助身体保持干爽舒适，助你随时迎战。
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 针织面料，柔软轻盈
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： DO3627-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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