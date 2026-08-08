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Jordan Dri-FIT 婴童套装 - 太平洋蓝/白色

Jordan Dri-FIT

婴童套装

¥399

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Jordan Dri-FIT 婴童套装全然为宝贝畅玩而生。该套装包含一件短袖T恤和一条短裤，采用柔软的导湿速干面料，帮助小宝贝们保持身体干爽，助力随心畅跑、尽情跳跃。


  • 显示颜色： 太平洋蓝/白色
  • 款式： HA6220-402

Jordan Dri-FIT

¥399

轻盈舒适，灵活自如

Jordan Dri-FIT 婴童套装全然为宝贝畅玩而生。该套装包含一件短袖T恤和一条短裤，采用柔软的导湿速干面料，帮助小宝贝们保持身体干爽，助力随心畅跑、尽情跳跃。

其他细节

  • Dri-FIT 技术，帮助小宝贝保持干爽舒适
  • 针织面料，柔软轻盈
  • 罗纹衣领，随行而动
  • 短裤采用轻盈网眼布面料，透气非凡

产品细节

  • 上衣面布/裤子面布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 太平洋蓝/白色
  • 款式： HA6220-402

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