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Jordan Dri-FIT
婴童套装
¥399
售罄：
此配色当前无货
Jordan Dri-FIT 婴童套装全然为宝贝畅玩而生。该套装包含一件短袖T恤和一条短裤，采用柔软的导湿速干面料，帮助小宝贝们保持身体干爽，助力随心畅跑、尽情跳跃。
- 显示颜色： 太平洋蓝/白色
- 款式： HA6220-402
Jordan Dri-FIT
¥399
轻盈舒适，灵活自如
Jordan Dri-FIT 婴童套装全然为宝贝畅玩而生。该套装包含一件短袖T恤和一条短裤，采用柔软的导湿速干面料，帮助小宝贝们保持身体干爽，助力随心畅跑、尽情跳跃。
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助小宝贝保持干爽舒适
- 针织面料，柔软轻盈
- 罗纹衣领，随行而动
- 短裤采用轻盈网眼布面料，透气非凡
产品细节
- 上衣面布/裤子面布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 太平洋蓝/白色
- 款式： HA6220-402
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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