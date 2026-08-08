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Jordan Dri-FIT 23 Alpha
3/4 男子训练紧身裤
¥299
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此配色当前无货
Jordan Dri-FIT 23 Alpha 3/4 男子训练紧身裤的正面采用流线型设计，塑就符合人体构造的出色支撑表现和出众包覆效果，内里平缝设计缔造顺滑亲肤感。
- 显示颜色： 白色/黑/黑
- 款式： 892246-100
Jordan Dri-FIT 23 Alpha
¥299
出众贴合，随行而动
Jordan Dri-FIT 23 Alpha 3/4 男子训练紧身裤的正面采用流线型设计，塑就符合人体构造的出色支撑表现和出众包覆效果，内里平缝设计缔造顺滑亲肤感。
其他细节
- Nike Dri-FIT 面料带来干爽舒适感受，缔造心无旁骛的运动体验
- 紧密贴合设计，提供富有支撑力的锁定感受
- 网眼胯下拼接设计，提升透气性
- 出众设计，塑就轻盈透气性能
- 匠心排布的平缝结构，有助减少摩擦引起的不适和接缝堆叠
- 设计以 20 世纪 80 年代的职业球衣为蓝本
- 左腿饰有丝网印制的 Jumpman 标志
产品细节
- 紧身版型，出众贴身
- 面料/网眼布：90% 聚酯纤维/10% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/黑/黑
- 款式： 892246-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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