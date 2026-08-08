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Jordan Dri-FIT 23 Alpha 3/4 男子训练紧身裤 - 白色/黑/黑

Jordan Dri-FIT 23 Alpha

3/4 男子训练紧身裤

¥299

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此配色当前无货

Jordan Dri-FIT 23 Alpha 3/4 男子训练紧身裤的正面采用流线型设计，塑就符合人体构造的出色支撑表现和出众包覆效果，内里平缝设计缔造顺滑亲肤感。


  • 显示颜色： 白色/黑/黑
  • 款式： 892246-100

Jordan Dri-FIT 23 Alpha

¥299

出众贴合，随行而动

Jordan Dri-FIT 23 Alpha 3/4 男子训练紧身裤的正面采用流线型设计，塑就符合人体构造的出色支撑表现和出众包覆效果，内里平缝设计缔造顺滑亲肤感。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 面料带来干爽舒适感受，缔造心无旁骛的运动体验
  • 紧密贴合设计，提供富有支撑力的锁定感受
  • 网眼胯下拼接设计，提升透气性
  • 出众设计，塑就轻盈透气性能
  • 匠心排布的平缝结构，有助减少摩擦引起的不适和接缝堆叠
  • 设计以 20 世纪 80 年代的职业球衣为蓝本
  • 左腿饰有丝网印制的 Jumpman 标志

产品细节

  • 紧身版型，出众贴身
  • 面料/网眼布：90% 聚酯纤维/10% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/黑/黑
  • 款式： 892246-100

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