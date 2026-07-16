这款 Jordan Dri-FIT Diamond 下站东单大童速干运动短裤采用透气聚酯纤维网眼面料，融入导湿速干的 Dri-FIT 技术，助你在尽情玩耍时保持干爽。弹性腰部搭配抽绳，打造恰到好处的舒适贴合感；侧边接缝口袋设计，方便随手收纳小物件。

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