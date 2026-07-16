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Jordan
Dri-FIT Diamond 下站东单大童速干运动短裤
10% 折让
这款 Jordan Dri-FIT Diamond 下站东单大童速干运动短裤采用透气聚酯纤维网眼面料，融入导湿速干的 Dri-FIT 技术，助你在尽情玩耍时保持干爽。弹性腰部搭配抽绳，打造恰到好处的舒适贴合感；侧边接缝口袋设计，方便随手收纳小物件。
- 显示颜色： 丝绒棕
- 款式： IZ7427-220
Jordan
10% 折让
这款 Jordan Dri-FIT Diamond 下站东单大童速干运动短裤采用透气聚酯纤维网眼面料，融入导湿速干的 Dri-FIT 技术，助你在尽情玩耍时保持干爽。弹性腰部搭配抽绳，打造恰到好处的舒适贴合感；侧边接缝口袋设计，方便随手收纳小物件。
产品细节
- 面布/里布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 丝绒棕
- 款式： IZ7427-220
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。