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Jordan Dri-FIT Dongdan Diamond 男子速干短裤 - 冰艳紫丁香/上升粉/黑/白色

Jordan Dri-FIT Dongdan

Diamond 男子速干短裤

¥399

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坐上去北京的火车。 一路练习运球，直至上场迎战。 拼尽全力只为在下站东单篮球赛中赢得荣耀。 以这一赛事为灵感的 Jordan Dri-FIT Dongdan Diamond 男子速干短裤为你保驾护航，随时随地皆可畅快开练。 丝网印制图案旨在向东单致意，结合 Dri-FIT 技术，助你保持清爽活力，只管酣战到日落。


  • 显示颜色： 冰艳紫丁香/上升粉/黑/白色
  • 款式： FD6551-538

Jordan Dri-FIT Dongdan

¥399

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其他细节

  • Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 网眼布面料，轻盈透气
  • 弹性腰部搭配抽绳，可束紧短裤

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 冰艳紫丁香/上升粉/黑/白色
  • 款式： FD6551-538

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