坐上去北京的火车。 一路练习运球，直至上场迎战。 拼尽全力只为在下站东单篮球赛中赢得荣耀。 以这一赛事为灵感的 Jordan Dri-FIT Dongdan Diamond 男子速干短裤为你保驾护航，随时随地皆可畅快开练。 丝网印制图案旨在向东单致意，结合 Dri-FIT 技术，助你保持清爽活力，只管酣战到日落。

显示颜色： 冰艳紫丁香/上升粉/黑/白色

款式： FD6551-538