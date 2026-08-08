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Jordan Dri-FIT Dongdan
Diamond 男子速干短裤
¥399
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此配色当前无货
坐上去北京的火车。 一路练习运球，直至上场迎战。 拼尽全力只为在下站东单篮球赛中赢得荣耀。 以这一赛事为灵感的 Jordan Dri-FIT Dongdan Diamond 男子速干短裤为你保驾护航，随时随地皆可畅快开练。 丝网印制图案旨在向东单致意，结合 Dri-FIT 技术，助你保持清爽活力，只管酣战到日落。
- 显示颜色： 冰艳紫丁香/上升粉/黑/白色
- 款式： FD6551-538
Jordan Dri-FIT Dongdan
¥399
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其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 网眼布面料，轻盈透气
- 弹性腰部搭配抽绳，可束紧短裤
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 冰艳紫丁香/上升粉/黑/白色
- 款式： FD6551-538
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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