这款 Jordan Dri-FIT Elevated Everyday 大童速干中筒运动袜（3 双）是日常穿着的理想之选，助你提升运动表现，尽显运动鞋魅力。袜面采用透气疏松针织设计，搭配罗纹足弓板带，提供出众支撑；足底、后跟和足尖的舒适加厚设计，助你在奔跑、跳跃和蹦跳中减缓冲击力。Dri-FIT 技术可导湿速干，在玩耍过程中帮助双足保持干爽，带来更舒适的体验。

显示颜色： 黑

款式： IZ7531-010