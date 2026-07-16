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Jordan
Dri-FIT Elevated Everyday 大童速干中筒运动袜（3 双）
¥129
这款 Jordan Dri-FIT Elevated Everyday 大童速干中筒运动袜（3 双）是日常穿着的理想之选，助你提升运动表现，尽显运动鞋魅力。袜面采用透气疏松针织设计，搭配罗纹足弓板带，提供出众支撑；足底、后跟和足尖的舒适加厚设计，助你在奔跑、跳跃和蹦跳中减缓冲击力。Dri-FIT 技术可导湿速干，在玩耍过程中帮助双足保持干爽，带来更舒适的体验。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IZ7531-010
Jordan
¥129
这款 Jordan Dri-FIT Elevated Everyday 大童速干中筒运动袜（3 双）是日常穿着的理想之选，助你提升运动表现，尽显运动鞋魅力。袜面采用透气疏松针织设计，搭配罗纹足弓板带，提供出众支撑；足底、后跟和足尖的舒适加厚设计，助你在奔跑、跳跃和蹦跳中减缓冲击力。Dri-FIT 技术可导湿速干，在玩耍过程中帮助双足保持干爽，带来更舒适的体验。
产品细节
- 内含 3 双袜子
- 成分：袜底：棉/聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IZ7531-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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