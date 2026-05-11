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Jordan Dri-FIT Sport
男子速干印花短袖T恤
10% 折让
目光锁定，全力以赴。Jordan Dri-FIT Sport 男子速干印花短袖T恤采用柔软棉质面料，结合导湿速干技术，助你畅享清爽体验。胸前图案？无需多言，Michael Jordan。
- 显示颜色： 灰黑/白色
- 款式： IV2020-045
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其他细节
Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 灰黑/白色
- 款式： IV2020-045
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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