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Jordan Dri-FIT Sport 男子速干针织套头衫 - 青石蓝

Jordan Dri-FIT Sport

男子速干针织套头衫

¥449

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此配色当前无货

无论是打篮球还是廊前闲坐，Jordan Dri-FIT Sport 男子速干针织套头衫皆能轻松驾驭。采用柔软针织面料，结合 Dri-FIT 技术，助你随时随地畅享舒适干爽的穿着感受。


  • 显示颜色： 青石蓝
  • 款式： DV1287-430

Jordan Dri-FIT Sport

¥449

无论是打篮球还是廊前闲坐，Jordan Dri-FIT Sport 男子速干针织套头衫皆能轻松驾驭。采用柔软针织面料，结合 Dri-FIT 技术，助你随时随地畅享舒适干爽的穿着感受。

其他细节

  • 隐藏式拉链口袋，缔造利落外观，便于安全存放物品
  • 罗纹下摆和袖口，帮助稳固衣身

产品细节

  • 面料：62% 棉/38% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶。口袋（手背侧）：100% 棉
  • 丝网印制 Jumpman 标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 青石蓝
  • 款式： DV1287-430

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