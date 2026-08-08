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Jordan Dri-FIT Sport
男子速干针织套头衫
¥449
售罄：
此配色当前无货
无论是打篮球还是廊前闲坐，Jordan Dri-FIT Sport 男子速干针织套头衫皆能轻松驾驭。采用柔软针织面料，结合 Dri-FIT 技术，助你随时随地畅享舒适干爽的穿着感受。
- 显示颜色： 青石蓝
- 款式： DV1287-430
Jordan Dri-FIT Sport
¥449
无论是打篮球还是廊前闲坐，Jordan Dri-FIT Sport 男子速干针织套头衫皆能轻松驾驭。采用柔软针织面料，结合 Dri-FIT 技术，助你随时随地畅享舒适干爽的穿着感受。
其他细节
- 隐藏式拉链口袋，缔造利落外观，便于安全存放物品
- 罗纹下摆和袖口，帮助稳固衣身
产品细节
- 面料：62% 棉/38% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶。口袋（手背侧）：100% 棉
- 丝网印制 Jumpman 标志
- 可机洗
- 显示颜色： 青石蓝
- 款式： DV1287-430
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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