对于迈克尔·乔丹来说，勤练才是致胜的关键。队友们平日会加入他的“早餐俱乐部”训练计划，在黎明前与他一同训练，结束后吃一顿丰盛的早餐。从他众人皆知的训练习惯汲取灵感，Jordan Dri-FIT Sport BC 男子速干短袖连帽上衣融入趣味图案，搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，结合风帽设计，提升包覆效果。专为早起训练而设计，助你磨练精湛球技。

显示颜色： 白色/浅烟灰

款式： DQ7383-100