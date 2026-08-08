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Jordan Dri-FIT Sport BC
男子速干短袖连帽上衣
¥299
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此配色当前无货
对于迈克尔·乔丹来说，勤练才是致胜的关键。队友们平日会加入他的“早餐俱乐部”训练计划，在黎明前与他一同训练，结束后吃一顿丰盛的早餐。从他众人皆知的训练习惯汲取灵感，Jordan Dri-FIT Sport BC 男子速干短袖连帽上衣融入趣味图案，搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，结合风帽设计，提升包覆效果。专为早起训练而设计，助你磨练精湛球技。
- 显示颜色： 白色/浅烟灰
- 款式： DQ7383-100
Jordan Dri-FIT Sport BC
¥299
对于迈克尔·乔丹来说，勤练才是致胜的关键。队友们平日会加入他的“早餐俱乐部”训练计划，在黎明前与他一同训练，结束后吃一顿丰盛的早餐。从他众人皆知的训练习惯汲取灵感，Jordan Dri-FIT Sport BC 男子速干短袖连帽上衣融入趣味图案，搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，结合风帽设计，提升包覆效果。专为早起训练而设计，助你磨练精湛球技。
其他细节
- 从训练开始到结束后享用早餐，Dri-FIT 技术皆可助你保持干爽
- 针织面料，柔软亲肤
- 轻盈风帽，提升包覆效果和实用性
产品细节
- 印花图案
- 面料：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/浅烟灰
- 款式： DQ7383-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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