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Jordan Dri-FIT Sport BC 男子速干短袖连帽上衣 - 白色/浅烟灰

Jordan Dri-FIT Sport BC

男子速干短袖连帽上衣

¥299
白色/浅烟灰
黑/出租车黄

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此配色当前无货

对于迈克尔·乔丹来说，勤练才是致胜的关键。队友们平日会加入他的“早餐俱乐部”训练计划，在黎明前与他一同训练，结束后吃一顿丰盛的早餐。从他众人皆知的训练习惯汲取灵感，Jordan Dri-FIT Sport BC 男子速干短袖连帽上衣融入趣味图案，搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，结合风帽设计，提升包覆效果。专为早起训练而设计，助你磨练精湛球技。


  • 显示颜色： 白色/浅烟灰
  • 款式： DQ7383-100

Jordan Dri-FIT Sport BC

¥299

对于迈克尔·乔丹来说，勤练才是致胜的关键。队友们平日会加入他的“早餐俱乐部”训练计划，在黎明前与他一同训练，结束后吃一顿丰盛的早餐。从他众人皆知的训练习惯汲取灵感，Jordan Dri-FIT Sport BC 男子速干短袖连帽上衣融入趣味图案，搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，结合风帽设计，提升包覆效果。专为早起训练而设计，助你磨练精湛球技。

其他细节

  • 从训练开始到结束后享用早餐，Dri-FIT 技术皆可助你保持干爽
  • 针织面料，柔软亲肤
  • 轻盈风帽，提升包覆效果和实用性

产品细节

  • 印花图案
  • 面料：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/浅烟灰
  • 款式： DQ7383-100

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