 
第 1 张图片，共 6 张图片
Jordan Dri-FIT Zion 男子针织连帽衫 - 黑/余烬红/庭紫/白色

Jordan Dri-FIT Zion

男子针织连帽衫

20% 折让

售罄：

此配色当前无货

锡安钟爱多功能服装，方便他与亲友聚会后，转身即可纵情球场。Jordan Dri-FIT Zion 男子针织连帽衫可驾驭多种场合，采用导湿速干的针织面料，触感顺滑，助你轻松耀动球场内外。该产品采用至少 50% 再生聚酯纤维制成。


  • 显示颜色： 黑/余烬红/庭紫/白色
  • 款式： DH0583-011

Jordan Dri-FIT Zion

20% 折让

街头时尚，跃动球场

锡安钟爱多功能服装，方便他与亲友聚会后，转身即可纵情球场。Jordan Dri-FIT Zion 男子针织连帽衫可驾驭多种场合，采用导湿速干的针织面料，触感顺滑，助你轻松耀动球场内外。该产品采用至少 50% 再生聚酯纤维制成。

导湿速干性能

双面针织面料柔软顺滑，穿着适宜。Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适。

舒适体验

可调节风帽衬里采用同款柔软顺滑面料，营造厚实舒适的穿着体验。

锡安风范

袖口和下摆采用弹性罗纹设计。风帽边缘绣有“LET'S DANCE”字样。

产品细节

  • Jordan 标准版型
  • 袖口和下摆采用弹性罗纹设计
  • 袋鼠式口袋
  • 套头设计
  • 刺绣标志
  • 面料/连帽里料：78% 聚酯纤维/22% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/余烬红/庭紫/白色
  • 款式： DH0583-011

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。