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Jordan Dri-FIT Zion
男子针织连帽衫
20% 折让
售罄：
此配色当前无货
锡安钟爱多功能服装，方便他与亲友聚会后，转身即可纵情球场。Jordan Dri-FIT Zion 男子针织连帽衫可驾驭多种场合，采用导湿速干的针织面料，触感顺滑，助你轻松耀动球场内外。该产品采用至少 50% 再生聚酯纤维制成。
- 显示颜色： 黑/余烬红/庭紫/白色
- 款式： DH0583-011
Jordan Dri-FIT Zion
20% 折让
街头时尚，跃动球场
锡安钟爱多功能服装，方便他与亲友聚会后，转身即可纵情球场。Jordan Dri-FIT Zion 男子针织连帽衫可驾驭多种场合，采用导湿速干的针织面料，触感顺滑，助你轻松耀动球场内外。该产品采用至少 50% 再生聚酯纤维制成。
导湿速干性能
双面针织面料柔软顺滑，穿着适宜。Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适。
舒适体验
可调节风帽衬里采用同款柔软顺滑面料，营造厚实舒适的穿着体验。
锡安风范
袖口和下摆采用弹性罗纹设计。风帽边缘绣有“LET'S DANCE”字样。
产品细节
- Jordan 标准版型
- 袖口和下摆采用弹性罗纹设计
- 袋鼠式口袋
- 套头设计
- 刺绣标志
- 面料/连帽里料：78% 聚酯纤维/22% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/余烬红/庭紫/白色
- 款式： DH0583-011
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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