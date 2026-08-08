锡安钟爱多功能服装，方便他与亲友聚会后，转身即可纵情球场。Jordan Dri-FIT Zion 男子针织连帽衫可驾驭多种场合，采用导湿速干的针织面料，触感顺滑，助你轻松耀动球场内外。该产品采用至少 50% 再生聚酯纤维制成。

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