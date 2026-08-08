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Jordan Dri-FIT Zion
Mesh 男子短裤
14% 折让
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此配色当前无货
锡安钟爱多功能服装，既能征战球场，又可日常穿搭。Jordan Dri-FIT Zion Mesh 男子短裤采用双层网眼布面料，结合厚实罗纹腰部设计，助你轻松驾驭球场街头。拉链口袋实用出众，腰部针织锯齿形细节巧搭 Zion 标志，彰显锡安经典风范。
- 显示颜色： 亮深红/黑
- 款式： DH0597-635
Jordan Dri-FIT Zion
14% 折让
街头造型，球场风范
锡安钟爱多功能服装，既能征战球场，又可日常穿搭。Jordan Dri-FIT Zion Mesh 男子短裤采用双层网眼布面料，结合厚实罗纹腰部设计，助你轻松驾驭球场街头。拉链口袋实用出众，腰部针织锯齿形细节巧搭 Zion 标志，彰显锡安经典风范。
导湿速干透气网眼布
双层网眼布面料，柔软透气。Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适。
厚实面料，柔软舒适
厚实罗纹腰部设计，塑就柔软舒适的穿着体验。
锡安风范
腰部搭配针织锯齿形细节，腿部饰有 Zion 标志，彰显锡安经典风范。
产品细节
- Jordan 标准版型
- 腰部抽绳设计
- 拉链口袋
- 印花图案
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 亮深红/黑
- 款式： DH0597-635
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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