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Jordan Dri-FIT Zion Mesh 男子短裤 - 亮深红/黑

Jordan Dri-FIT Zion

Mesh 男子短裤

14% 折让

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锡安钟爱多功能服装，既能征战球场，又可日常穿搭。Jordan Dri-FIT Zion Mesh 男子短裤采用双层网眼布面料，结合厚实罗纹腰部设计，助你轻松驾驭球场街头。拉链口袋实用出众，腰部针织锯齿形细节巧搭 Zion 标志，彰显锡安经典风范。


  • 显示颜色： 亮深红/黑
  • 款式： DH0597-635

Jordan Dri-FIT Zion

14% 折让

街头造型，球场风范

锡安钟爱多功能服装，既能征战球场，又可日常穿搭。Jordan Dri-FIT Zion Mesh 男子短裤采用双层网眼布面料，结合厚实罗纹腰部设计，助你轻松驾驭球场街头。拉链口袋实用出众，腰部针织锯齿形细节巧搭 Zion 标志，彰显锡安经典风范。

导湿速干透气网眼布

双层网眼布面料，柔软透气。Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适。

厚实面料，柔软舒适

厚实罗纹腰部设计，塑就柔软舒适的穿着体验。

锡安风范

腰部搭配针织锯齿形细节，腿部饰有 Zion 标志，彰显锡安经典风范。

产品细节

  • Jordan 标准版型
  • 腰部抽绳设计
  • 拉链口袋
  • 印花图案
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 亮深红/黑
  • 款式： DH0597-635

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