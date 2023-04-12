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      锡安钟爱多功能服装，既能征战球场，又可日常穿搭。Jordan Dri-FIT Zion Mesh 男子短裤采用双层网眼布面料，结合厚实罗纹腰部设计，助你轻松驾驭球场街头。拉链口袋实用出众，腰部针织锯齿形细节巧搭 Zion 标志，彰显锡安经典风范。

      • 显示颜色： 亮深红/黑
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