Jordan Dunk on Mars 儿童双肩包双肩包外观小巧，空间宽敞，塑就不凡设计！ 设有拉链主袋，可收纳钱包、钥匙、手机以及儿童外出时需随身携带的其他物品。 正面拉链口袋，可供安全收纳小物件，方便随时取用；右侧网眼布口袋，便于存放饮料；拿握提手和可调节肩带，提供不同携背选择。

Jordan Dunk on Mars 儿童双肩包双肩包外观小巧，空间宽敞，塑就不凡设计！ 设有拉链主袋，可收纳钱包、钥匙、手机以及儿童外出时需随身携带的其他物品。 正面拉链口袋，可供安全收纳小物件，方便随时取用；右侧网眼布口袋，便于存放饮料；拿握提手和可调节肩带，提供不同携背选择。

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