这款 Jordan Dynasty 双肩包采用耐用材料，可容纳你的日常用品。宽敞主袋内置笔记本电脑保护套；正面另外设有拉链口袋，可供你将小物件集中收纳，无需在主袋中来回翻找。侧边水壶袋可供存放饮品；正面拉链网眼口袋可安全收纳随身物品，方便随时取用；正面拉链网眼口袋内可随心贴上可拆卸贴饰，彰显个人风格。

这款 Jordan Dynasty 双肩包采用耐用材料，可容纳你的日常用品。宽敞主袋内置笔记本电脑保护套；正面另外设有拉链口袋，可供你将小物件集中收纳，无需在主袋中来回翻找。侧边水壶袋可供存放饮品；正面拉链网眼口袋可安全收纳随身物品，方便随时取用；正面拉链网眼口袋内可随心贴上可拆卸贴饰，彰显个人风格。

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