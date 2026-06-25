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Jordan Dynasty 双肩包 - 浅钴蓝

Jordan

Dynasty 双肩包

¥599
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这款 Jordan Dynasty 双肩包采用耐用材料，可容纳你的日常用品。宽敞主袋内置笔记本电脑保护套；正面另外设有拉链口袋，可供你将小物件集中收纳，无需在主袋中来回翻找。侧边水壶袋可供存放饮品；正面拉链网眼口袋可安全收纳随身物品，方便随时取用；正面拉链网眼口袋内可随心贴上可拆卸贴饰，彰显个人风格。


  • 显示颜色： 浅钴蓝
  • 款式： IZ7314-489

Jordan

¥599

这款 Jordan Dynasty 双肩包采用耐用材料，可容纳你的日常用品。宽敞主袋内置笔记本电脑保护套；正面另外设有拉链口袋，可供你将小物件集中收纳，无需在主袋中来回翻找。侧边水壶袋可供存放饮品；正面拉链网眼口袋可安全收纳随身物品，方便随时取用；正面拉链网眼口袋内可随心贴上可拆卸贴饰，彰显个人风格。

产品细节

  • 尺寸：310 长 x 170 宽 x 450 高（毫米）
  • 面料/里料：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 浅钴蓝
  • 款式： IZ7314-489

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