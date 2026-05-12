Jordan Dynasty Interlock 大童长裤采用针织面料，结合经典长裤版型，并饰有标志图案，与 Jordan 运动鞋相得益彰。弹性腰部搭配实用抽绳，舒适贴合；口袋设计，便于存放外出时想要随身携带的小物件。可搭配 Jordan Dynasty Interlock 套头连帽衫，打造风格协调的舒适造型，助力自在玩耍。

Jordan Dynasty Interlock 大童长裤采用针织面料，结合经典长裤版型，并饰有标志图案，与 Jordan 运动鞋相得益彰。弹性腰部搭配实用抽绳，舒适贴合；口袋设计，便于存放外出时想要随身携带的小物件。可搭配 Jordan Dynasty Interlock 套头连帽衫，打造风格协调的舒适造型，助力自在玩耍。

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