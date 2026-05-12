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Jordan Dynasty Interlock Flight 大童圆领上衣 - 健身红

Jordan

Dynasty Interlock Flight 大童圆领上衣

32% 折让

Jordan Dynasty Interlock Flight 大童圆领上衣采用柔软针织面料，饰有标志图案，与 Jordan 运动鞋相得益彰；落肩设计，营造轻松休闲感受。可搭配 Jordan Dynasty Interlock 长裤，打造风格协调的舒适造型，助力自在玩耍。


  • 显示颜色： 健身红
  • 款式： IU5376-687

Jordan

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Jordan Dynasty Interlock Flight 大童圆领上衣采用柔软针织面料，饰有标志图案，与 Jordan 运动鞋相得益彰；落肩设计，营造轻松休闲感受。可搭配 Jordan Dynasty Interlock 长裤，打造风格协调的舒适造型，助力自在玩耍。

产品细节

  • 55% 聚酯纤维/36% 棉/9% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 健身红
  • 款式： IU5376-687

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