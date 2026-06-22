Jordan Dynasty Interlock Flight 幼童圆领上衣采用柔软针织面料，饰有标志图案，与 Jordan 运动鞋相得益彰；落肩设计，营造轻松休闲感受。可搭配 Jordan Dynasty Interlock 长裤，打造风格协调的舒适造型，助力自在玩耍。

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