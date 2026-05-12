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Jordan
Dynasty Interlock Flight 幼童圆领上衣
18% 折让
Jordan Dynasty Interlock Flight 幼童圆领上衣采用柔软针织面料，饰有标志图案，与 Jordan 运动鞋相得益彰；落肩设计，营造轻松休闲感受。可搭配 Jordan Dynasty Interlock 长裤，打造风格协调的舒适造型，助力自在玩耍。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IU5311-133
Jordan
18% 折让
Jordan Dynasty Interlock Flight 幼童圆领上衣采用柔软针织面料，饰有标志图案，与 Jordan 运动鞋相得益彰；落肩设计，营造轻松休闲感受。可搭配 Jordan Dynasty Interlock 长裤，打造风格协调的舒适造型，助力自在玩耍。
产品细节
- 55% 聚酯纤维/36% 棉/9% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IU5311-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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