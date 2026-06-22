Jordan Element 双肩包采用耐用材料，融入现代感设计，兼顾型格与实用性。宽敞主袋内设有一个拉链口袋，让零碎小物井然有序，不易杂乱散落；背面隔层配有加垫电脑保护套，妥善保护你的笔记本电脑；两侧的水壶口袋设计，方便随时补充水分。背面加垫设计与可调节肩带相辅相成，打造舒适的贴合体验。此外，正面顶部设有拉链小口袋，搭配柔软衬里，可存放重要物品。

Jordan Element 双肩包采用耐用材料，融入现代感设计，兼顾型格与实用性。宽敞主袋内设有一个拉链口袋，让零碎小物井然有序，不易杂乱散落；背面隔层配有加垫电脑保护套，妥善保护你的笔记本电脑；两侧的水壶口袋设计，方便随时补充水分。背面加垫设计与可调节肩带相辅相成，打造舒适的贴合体验。此外，正面顶部设有拉链小口袋，搭配柔软衬里，可存放重要物品。

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