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Jordan
Element 双肩包
Jordan Element 双肩包采用耐用材料，融入现代感设计，兼顾型格与实用性。宽敞主袋内设有一个拉链口袋，让零碎小物井然有序，不易杂乱散落；背面隔层配有加垫电脑保护套，妥善保护你的笔记本电脑；两侧的水壶口袋设计，方便随时补充水分。背面加垫设计与可调节肩带相辅相成，打造舒适的贴合体验。此外，正面顶部设有拉链小口袋，搭配柔软衬里，可存放重要物品。
- 显示颜色： 白色/黑/红色/黑
- 款式： IU0577-100
Jordan
Jordan Element 双肩包采用耐用材料，融入现代感设计，兼顾型格与实用性。宽敞主袋内设有一个拉链口袋，让零碎小物井然有序，不易杂乱散落；背面隔层配有加垫电脑保护套，妥善保护你的笔记本电脑；两侧的水壶口袋设计，方便随时补充水分。背面加垫设计与可调节肩带相辅相成，打造舒适的贴合体验。此外，正面顶部设有拉链小口袋，搭配柔软衬里，可存放重要物品。
产品细节
- 尺寸：292 长 x 178 宽 x 457 高（毫米）
- 面料/背部面料/里料：聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 白色/黑/红色/黑
- 款式： IU0577-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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