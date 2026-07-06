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Jordan Element 双肩包 - 黑/健身红/健身红

Jordan

Element 双肩包

24% 折让

Jordan Element 双肩包采用耐用材料，融入现代感设计，兼顾型格与实用性。宽敞主袋内设有一个拉链口袋，让零碎小物井然有序，不易杂乱散落；背面隔层配有加垫电脑保护套，妥善保护你的笔记本电脑；两侧的水壶口袋设计，方便随时补充水分。背面加垫设计与可调节肩带相辅相成，打造舒适的贴合体验。此外，正面顶部设有拉链小口袋，搭配柔软衬里，可存放重要物品。


  • 显示颜色： 黑/健身红/健身红
  • 款式： IU0577-010

Jordan

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Jordan Element 双肩包采用耐用材料，融入现代感设计，兼顾型格与实用性。宽敞主袋内设有一个拉链口袋，让零碎小物井然有序，不易杂乱散落；背面隔层配有加垫电脑保护套，妥善保护你的笔记本电脑；两侧的水壶口袋设计，方便随时补充水分。背面加垫设计与可调节肩带相辅相成，打造舒适的贴合体验。此外，正面顶部设有拉链小口袋，搭配柔软衬里，可存放重要物品。

产品细节

  • 尺寸：292 长 x 178 宽 x 457 高（毫米）
  • 面料/背部面料/里料：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑/健身红/健身红
  • 款式： IU0577-010

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