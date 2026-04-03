无论是去健身房、上班还是短途旅行，Jordan Element 行李包皆可助你轻松收纳装备。宽敞主袋内设拉链口袋，便于存放小物件；左侧口袋搭配透气细节，可放置备用鞋。正面上部拉链口袋，搭配柔软里料，可供存放重要物品；提手搭配可拆卸肩带，打造多样化的背携选择。

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