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Jordan Elite 速干中筒运动袜（1 双） - 大学蓝/深藏青/深藏青

Jordan Elite

速干中筒运动袜（1 双）

¥99
大学蓝/深藏青/深藏青
白色/黑
黑/大学红/大学红

精英级赛场表现，自然需要出众运动袜加持。Jordan Elite 速干中筒运动袜（1 双）旨在比赛关键时刻为你提供舒适支撑，关键位置采用舒适加厚设计，有助减缓冲击力。后跟周围采用疏松针织设计，有助保持透气，让双足在比赛中保持舒爽。


  • 显示颜色： 大学蓝/深藏青/深藏青
  • 款式： IO0494-412

Jordan Elite

¥99

精英级赛场表现，自然需要出众运动袜加持。Jordan Elite 速干中筒运动袜（1 双）旨在比赛关键时刻为你提供舒适支撑，关键位置采用舒适加厚设计，有助减缓冲击力。后跟周围采用疏松针织设计，有助保持透气，让双足在比赛中保持舒爽。

产品细节

  • 脚面主体：聚酯纤维/莱赛尔纤维/氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 大学蓝/深藏青/深藏青
  • 款式： IO0494-412

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