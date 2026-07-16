精英级赛场表现，自然需要出众运动袜加持。Jordan Elite 速干中筒运动袜（1 双）旨在比赛关键时刻为你提供舒适支撑，关键位置采用舒适加厚设计，有助减缓冲击力。后跟周围采用疏松针织设计，有助保持透气，让双足在比赛中保持舒爽。

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