 
Jordan Essentials 大童冬季款长裤 - 黑

Jordan Essentials

大童冬季款长裤

¥549
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Jordan Essentials 大童冬季款长裤采用弹性面料，缔造无拘运动体验和非凡舒适感受。 弹性腰部搭配抽绳，塑就舒适贴合感；锥形裤筒搭配弹性裤管口，营造稳固感受，凸显运动鞋魅力。


  • 显示颜色：
  • 款式： IQ2792-010

Jordan Essentials

¥549

Jordan Essentials 大童冬季款长裤采用弹性面料，缔造无拘运动体验和非凡舒适感受。 弹性腰部搭配抽绳，塑就舒适贴合感；锥形裤筒搭配弹性裤管口，营造稳固感受，凸显运动鞋魅力。

产品细节

  • 92% 锦纶/8% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IQ2792-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。