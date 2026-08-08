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Jordan Essentials 女子机能风长裤 - 黑

Jordan Essentials

女子机能风长裤

¥699

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Jordan Essentials 女子机能风长裤出众实穿，是 JORDAN 品牌的佳选单品。该长裤休闲舒适，结合网眼拼接，塑就出色透气性。工装口袋采用翻盖设计，搭配小号拉链口袋。


  • 显示颜色：
  • 款式： DO5055-010

Jordan Essentials

¥699

Jordan Essentials 女子机能风长裤出众实穿，是 JORDAN 品牌的佳选单品。该长裤休闲舒适，结合网眼拼接，塑就出色透气性。工装口袋采用翻盖设计，搭配小号拉链口袋。

其他细节

  • 梭织斜纹面料，轻盈耐穿
  • 网眼拼接，塑就透气性和立体感
  • 工装口袋搭配翻盖，提供实用功能
  • 翻盖搭配额外拉链口袋，可安全存放卡片、现金或钥匙

产品细节

  • Jordan 标准版型
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 弹性裤管口
  • 插手口袋
  • Jumpman 贴片
  • 面料：100% 聚酯纤维。上部口袋：100% 锦纶。腿部口袋（手心侧）：100% 锦纶。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DO5055-010

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