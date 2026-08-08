第 1 张图片，共 6 张图片
Jordan Essentials
女子机能风长裤
¥699
售罄：
此配色当前无货
Jordan Essentials 女子机能风长裤出众实穿，是 JORDAN 品牌的佳选单品。该长裤休闲舒适，结合网眼拼接，塑就出色透气性。工装口袋采用翻盖设计，搭配小号拉链口袋。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DO5055-010
Jordan Essentials
¥699
Jordan Essentials 女子机能风长裤出众实穿，是 JORDAN 品牌的佳选单品。该长裤休闲舒适，结合网眼拼接，塑就出色透气性。工装口袋采用翻盖设计，搭配小号拉链口袋。
其他细节
- 梭织斜纹面料，轻盈耐穿
- 网眼拼接，塑就透气性和立体感
- 工装口袋搭配翻盖，提供实用功能
- 翻盖搭配额外拉链口袋，可安全存放卡片、现金或钥匙
产品细节
- Jordan 标准版型
- 弹性腰部搭配抽绳
- 弹性裤管口
- 插手口袋
- Jumpman 贴片
- 面料：100% 聚酯纤维。上部口袋：100% 锦纶。腿部口袋（手心侧）：100% 锦纶。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： DO5055-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。