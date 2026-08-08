 
第 1 张图片，共 5 张图片
Jordan Essentials 女子背心 - 贵族绿

Jordan Essentials

女子背心

¥299

售罄：

此配色当前无货

这款 Jordan Essentials 女子背心采用弹性罗纹针织面料，可在运动时妥帖包覆身体，助你畅动自如。


  • 显示颜色： 贵族绿
  • 款式： DO5049-333

Jordan Essentials

¥299

夏日优选，畅享舒适

这款 Jordan Essentials 女子背心采用弹性罗纹针织面料，可在运动时妥帖包覆身体，助你畅动自如。

其他细节

  • 弹性针织面料，缔造灵活自如的运动体验
  • 面料融入罗纹设计，增添纹理质感
  • 胸前饰有简约 Jumpman 贴片，焕新演绎衣橱佳选单品

产品细节

  • Jordan 紧身版型
  • Jumpman 标志贴片
  • 59% 聚酯纤维/32% 棉/9% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 贵族绿
  • 款式： DO5049-333

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。