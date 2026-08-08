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Jordan Essentials
女子背心
¥299
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此配色当前无货
这款 Jordan Essentials 女子背心采用弹性罗纹针织面料，可在运动时妥帖包覆身体，助你畅动自如。
- 显示颜色： 贵族绿
- 款式： DO5049-333
Jordan Essentials
¥299
夏日优选，畅享舒适
这款 Jordan Essentials 女子背心采用弹性罗纹针织面料，可在运动时妥帖包覆身体，助你畅动自如。
其他细节
- 弹性针织面料，缔造灵活自如的运动体验
- 面料融入罗纹设计，增添纹理质感
- 胸前饰有简约 Jumpman 贴片，焕新演绎衣橱佳选单品
产品细节
- Jordan 紧身版型
- Jumpman 标志贴片
- 59% 聚酯纤维/32% 棉/9% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 贵族绿
- 款式： DO5049-333
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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