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Jordan Essentials 女子针织圆领运动衫 - 灰绿

Jordan Essentials

女子针织圆领运动衫

¥599

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此配色当前无货

穿上 Jordan Essentials 女子针织圆领运动衫，回归本真格调。 针织面料内里经轻微起绒处理，柔软非凡，结合超宽松版型，带来宽大舒适的穿着感受。


  • 显示颜色： 灰绿
  • 款式： DM5190-058

Jordan Essentials

¥599

经典设计，非凡舒适

穿上 Jordan Essentials 女子针织圆领运动衫，回归本真格调。 针织面料内里经轻微起绒处理，柔软非凡，结合超宽松版型，带来宽大舒适的穿着感受。

产品细节

  • Jordan 超宽松版型
  • 内里采用轻微起绒面料
  • 衣领、袖口和下摆采用罗纹设计
  • 缝制标签
  • 面料：100% 棉。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 灰绿
  • 款式： DM5190-058

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