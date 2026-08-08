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Jordan Essentials
女子针织圆领运动衫
¥599
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此配色当前无货
穿上 Jordan Essentials 女子针织圆领运动衫，回归本真格调。 针织面料内里经轻微起绒处理，柔软非凡，结合超宽松版型，带来宽大舒适的穿着感受。
- 显示颜色： 灰绿
- 款式： DM5190-058
Jordan Essentials
¥599
经典设计，非凡舒适
穿上 Jordan Essentials 女子针织圆领运动衫，回归本真格调。 针织面料内里经轻微起绒处理，柔软非凡，结合超宽松版型，带来宽大舒适的穿着感受。
产品细节
- Jordan 超宽松版型
- 内里采用轻微起绒面料
- 衣领、袖口和下摆采用罗纹设计
- 缝制标签
- 面料：100% 棉。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 灰绿
- 款式： DM5190-058
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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