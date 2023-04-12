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      Jordan Essentials

      女子针织圆领运动衫

      ¥599

      沙堆白
      灰绿

      穿上 Jordan Essentials 女子针织圆领运动衫，回归本真格调。 针织面料内里经轻微起绒处理，柔软非凡，结合超宽松版型，带来宽大舒适的穿着感受。

      • 显示颜色： 沙堆白
      • 款式： DM5190-126

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