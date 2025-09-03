Jordan Essentials
男子加绒圆领运动衫
¥549
假日风格纹邂逅 Jordan 风范。Jordan Essentials 男子加绒圆领运动衫采用加绒针织面料，外观经典，内里柔软非凡，助你在寒冷天气中保持舒适。
- 显示颜色： 古棕色/帆白
- 款式： FV7461-223
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 罗纹袖口和下摆
- 可机洗
