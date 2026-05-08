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Jordan Essentials
男子拒水梭织长裤
14% 折让
Jordan Essentials 男子拒水梭织长裤采用梭织锦纶面料结合拒水处理，质感轻盈，助你在潮湿天气保持干爽，轻松应对不同挑战。裤管口搭配弹性抽绳，彰显时尚格调。开始发挥创想，随心搭配吧！
- 显示颜色： 铁灰
- 款式： FV7307-068
Jordan Essentials
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Jordan Essentials 男子拒水梭织长裤采用梭织锦纶面料结合拒水处理，质感轻盈，助你在潮湿天气保持干爽，轻松应对不同挑战。裤管口搭配弹性抽绳，彰显时尚格调。开始发挥创想，随心搭配吧！
其他细节
- 轻盈梭织锦纶面料经久耐穿，采用拒水处理，助你在潮湿天气中保持干爽
- 弹性腰部搭配内置抽绳，打造理想贴合感
- 裤管口搭配弹性抽绳，任你随心玩转造型
产品细节
- 100% 锦纶
- 侧边口袋和后身口袋
- 可机洗
- 显示颜色： 铁灰
- 款式： FV7307-068
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。