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Jordan Essentials 男子拒水梭织长裤 - 铁灰

Jordan Essentials

男子拒水梭织长裤

14% 折让

Jordan Essentials 男子拒水梭织长裤采用梭织锦纶面料结合拒水处理，质感轻盈，助你在潮湿天气保持干爽，轻松应对不同挑战。裤管口搭配弹性抽绳，彰显时尚格调。开始发挥创想，随心搭配吧！


  • 显示颜色： 铁灰
  • 款式： FV7307-068

Jordan Essentials

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Jordan Essentials 男子拒水梭织长裤采用梭织锦纶面料结合拒水处理，质感轻盈，助你在潮湿天气保持干爽，轻松应对不同挑战。裤管口搭配弹性抽绳，彰显时尚格调。开始发挥创想，随心搭配吧！

其他细节

  • 轻盈梭织锦纶面料经久耐穿，采用拒水处理，助你在潮湿天气中保持干爽
  • 弹性腰部搭配内置抽绳，打造理想贴合感
  • 裤管口搭配弹性抽绳，任你随心玩转造型

产品细节

  • 100% 锦纶
  • 侧边口袋和后身口袋
  • 可机洗
  • 显示颜色： 铁灰
  • 款式： FV7307-068

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