 
Jordan Essentials 男子梭织短裤 - 沙漠迷彩/沙漠迷彩

Jordan Essentials

男子梭织短裤

28% 折让

Jordan Essentials 男子梭织短裤采用结实耐穿的梭织帆布，挺括有型，彰显经典风范。 弹性腰部搭配内置开口抽绳，打造理想贴合感；假门襟设计，塑就传统外观。


  • 显示颜色： 沙漠迷彩/沙漠迷彩
  • 款式： HF9336-257

产品细节

  • 面料：98% 棉/2% 氨纶。 口袋：100% 聚酯纤维
  • 侧面口袋和后身口袋
  • 刺绣细节
  • 可机洗
