 
Jordan Essentials 男子梭织长裤 - 浅土褐/黑

Jordan Essentials

男子梭织长裤

18% 折让
浅土褐/黑
铁灰/黑

Jordan Essentials 男子梭织长裤采用结实耐穿的梭织帆布，挺括有型，彰显经典风范。弹性腰部搭配内置抽绳，打造理想贴合感；假门襟设计，塑就传统外观。


  • 显示颜色： 浅土褐/黑
  • 款式： HF9330-104

Jordan Essentials

18% 折让

Jordan Essentials 男子梭织长裤采用结实耐穿的梭织帆布，挺括有型，彰显经典风范。弹性腰部搭配内置抽绳，打造理想贴合感；假门襟设计，塑就传统外观。

产品细节

  • 面料：98% 棉/2% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 侧面口袋和后身口袋
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅土褐/黑
  • 款式： HF9330-104

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。