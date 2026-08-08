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Jordan Essentials 男子T恤 - 帆白

Jordan Essentials

男子T恤

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穿上全新挚爱T恤，畅快凌跃。Jordan Essentials 男子T恤采用醒目图案设计，传达凌跃天际之意，巧搭厚实棉料，打造出众外观与质感，彰显经典风范。


  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： DM1437-133

Jordan Essentials

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挚爱T恤，经典风范

穿上全新挚爱T恤，畅快凌跃。Jordan Essentials 男子T恤采用醒目图案设计，传达凌跃天际之意，巧搭厚实棉料，打造出众外观与质感，彰显经典风范。

其他细节

厚实棉料，质感出众且富有结构感

产品细节

  • 罗纹衣领
  • 整版印花
  • 梭织夹式标签
  • 印花和刺绣图案
  • 面料：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： DM1437-133

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