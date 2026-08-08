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Jordan Essentials
男子T恤
34% 折让
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穿上全新挚爱T恤，畅快凌跃。Jordan Essentials 男子T恤采用醒目图案设计，传达凌跃天际之意，巧搭厚实棉料，打造出众外观与质感，彰显经典风范。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： DM1437-133
Jordan Essentials
34% 折让
挚爱T恤，经典风范
穿上全新挚爱T恤，畅快凌跃。Jordan Essentials 男子T恤采用醒目图案设计，传达凌跃天际之意，巧搭厚实棉料，打造出众外观与质感，彰显经典风范。
其他细节
厚实棉料，质感出众且富有结构感
产品细节
- 罗纹衣领
- 整版印花
- 梭织夹式标签
- 印花和刺绣图案
- 面料：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白
- 款式： DM1437-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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