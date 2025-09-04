Jordan Essentials Chicago
男子水洗长裤
20% 折让
售罄：
此配色当前无货
水洗长裤，衣橱佳选。Jordan Essentials Chicago 男子水洗长裤采用耐穿棉料，结合染色和水洗工艺，营造出色做旧外观。裤腿两侧菱形大口袋设计，灵感源自迈克尔·乔丹的经典职业装备。
- 显示颜色： 传奇暗褐
- 款式： FN6365-231
Jordan Essentials Chicago
20% 折让
水洗长裤，衣橱佳选。Jordan Essentials Chicago 男子水洗长裤采用耐穿棉料，结合染色和水洗工艺，营造出色做旧外观。裤腿两侧菱形大口袋设计，灵感源自迈克尔·乔丹的经典职业装备。
其他细节
- 弹性腰部搭配内置开口抽绳，打造个性化贴合感
- 侧边口袋、后身口袋和裤腿两侧大口袋设计，提供多种收纳选择
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 传奇暗褐
- 款式： FN6365-231
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。