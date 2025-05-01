 
Jordan Essentials Chicago 男子水洗长裤 - 蓝灰

蓝灰
传奇暗褐

水洗长裤，衣橱佳选。Jordan Essentials Chicago 男子水洗长裤采用耐穿棉料，结合染色和水洗工艺，营造出色做旧外观。裤腿两侧菱形大口袋设计，灵感源自迈克尔·乔丹的经典职业装备。


  • 显示颜色： 蓝灰
  • 款式： FN6365-436

其他细节

  • 弹性腰部搭配内置开口抽绳，打造个性化贴合感
  • 侧边口袋、后身口袋和裤腿两侧大口袋设计，提供多种收纳选择

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。