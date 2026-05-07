Jordan Essentials Dri-FIT Brazil Diamond 巴西队大童速干网眼布短裤从挚爱巴西球员所穿短裤中汲取设计灵感，采用透气的聚酯纤维网眼布面料，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在玩耍时保持干爽。经典版型，弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；设有多个口袋，便于存放随身小物件。可搭配 Jordan Essentials P6 网眼布球衣，打造专为畅玩设计的协调造型。

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