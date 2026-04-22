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Jordan Essentials Dri-FIT P6 Diamond 大童速干网眼布短裤 - 旧宝蓝

Jordan Essentials

Dri-FIT P6 Diamond 大童速干网眼布短裤

¥329

Jordan Essentials Dri-FIT P6 Diamond 大童速干网眼布短裤从挚爱巴西球员所穿短裤中汲取设计灵感，采用透气的聚酯纤维网眼布面料，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在玩耍时保持干爽。经典版型，弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；设有多个口袋，便于存放随身小物件。可搭配 Jordan Essentials P6 网眼布球衣，打造专为畅玩设计的协调造型。


  • 显示颜色： 旧宝蓝
  • 款式： IW7945-417

Jordan Essentials

¥329

Jordan Essentials Dri-FIT P6 Diamond 大童速干网眼布短裤从挚爱巴西球员所穿短裤中汲取设计灵感，采用透气的聚酯纤维网眼布面料，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在玩耍时保持干爽。经典版型，弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；设有多个口袋，便于存放随身小物件。可搭配 Jordan Essentials P6 网眼布球衣，打造专为畅玩设计的协调造型。

产品细节

  • 面布/里布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 旧宝蓝
  • 款式： IW7945-417

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