Jordan Essentials Dri-FIT P6 Diamond 大童速干网眼布短裤从挚爱巴西球员所穿短裤中汲取设计灵感，采用透气的聚酯纤维网眼布面料，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在玩耍时保持干爽。经典版型，弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；设有多个口袋，便于存放随身小物件。可搭配 Jordan Essentials P6 网眼布球衣，打造专为畅玩设计的协调造型。

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