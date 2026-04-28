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Jordan Essentials
Dri-FIT P6 Diamond 幼童速干网眼布短裤
¥299
穿上这款运动短裤，孩子们可以演绎灵感源自巴西球员的场上风范。Jordan Essentials Dri-FIT P6 Diamond 幼童速干网眼布短裤采用透气的聚酯纤维网眼布面料，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助孩子在玩耍时保持干爽。经典版型，弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；设有多个口袋，便于小运动员在外出时存放基本小物件。可搭配 Jordan Essentials P6 网眼布球衣，打造专为畅玩设计的协调造型。
- 显示颜色： 旧宝蓝
- 款式： IX4807-417
Jordan Essentials
¥299
穿上这款运动短裤，孩子们可以演绎灵感源自巴西球员的场上风范。Jordan Essentials Dri-FIT P6 Diamond 幼童速干网眼布短裤采用透气的聚酯纤维网眼布面料，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助孩子在玩耍时保持干爽。经典版型，弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；设有多个口袋，便于小运动员在外出时存放基本小物件。可搭配 Jordan Essentials P6 网眼布球衣，打造专为畅玩设计的协调造型。
产品细节
- 面布/里布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 旧宝蓝
- 款式： IX4807-417
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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